Serie A, torna il pubblico negli stadi: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari con 1000 spettatori

Ottime notizie in vista del ritorno in campo del campionato di Serie A. Spadafora aveva annunciato il via libera per l’ingresso di 1000 spettatori a ogni competizione sportiva, la prima Regione ad aver firmato l’ordinanza è stata l’Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini ha concesso la deroga per le partite Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.

Ovviamente la situazione sarà molto diversa rispetto alla normalità, è infatti vietato: assistere alle partite da postazioni in piedi, introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale e qualsiasi forma di contatto fra calciatori e spettatori alla fine della manifestazione. I tifosi dovranno indossare la mascherina e la vendita è prevista esclusivamente online.

“Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio Emilia”.