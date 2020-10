Serie B, il programma della terza giornata: decisi gli orari, big match Brescia-Lecce

La Serie B si appresta a scendere in campo per la seconda giornata, nel frattempo la Lega ha comunicato data ed orari della terza giornata. Il turno si apre con il botto e con la sfida tra Brescia e Lecce, interessante Monza-Vicenza, la Reggina in trasferta contro l’Entella, spettacolare Pescara-Empoli.

3a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 16 ottobre 2020 ore 21.00 BRESCIA – LECCE

Sabato 17 ottobre 2020 ore 14.00 COSENZA – CITTADELLA

ore 14.00 CREMONESE – VENEZIA

ore 14.00 FROSINONE – ASCOLI

ore 14.00 MONZA – L.R. VICENZA

ore 14.00 PORDENONE – SPAL

ore 14.00 REGGIANA – CHIEVOVERONA

ore 14.00 SALERNITANA – PISA

ore 14.00 V. ENTELLA – REGGINA

ore 16.00 PESCARA – EMPOLI