Ferlaino shock: “se Pessotto avesse giocato a Napoli non avrebbe tentato il suicidio”

Due uscite brutte, ma la risposta sembra ancora più grave. Dopo le parole di Cabrini su Maradona (“Se fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto”), arrivano quelle shock di Corrado Ferlaino, l’ex presidente del Napoli ha parlato nel corso di un’intervista a RaiNews24: “E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo”. Il chiaro riferimento è a Gianluca Pessotto, l’ex difensore bianconero che nel 2006 tentò il suicidio a Torino. “Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E Maradona non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli”.