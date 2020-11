Infortunio Belotti, problema nel riscaldamento: gioca Zaza

INFORTUNIO BELOTTI – Inter e Torino in campo per la partita del campionato di Serie A, si gioca l’ottava giornata del massimo torneo italiano. E’ quasi un testa-coda, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per gli obiettivi di scudetto e salvezza. I granata però dovranno rinunciare al calciatore più forte, l’attaccante Belotti infatti è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio nel riscaldamento. Al suo posto giocherà Zaza dal primo minuto, una tegola veramente clamorosa per il Torino. Previsti accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio, per adesso il calciatore va in panchina.