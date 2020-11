INFORTUNIO IBRAHIMOVIC – Il Milan è in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Napoli, altra prova importante per i rossoneri. La squadra di Pioli è trascinata sempre più da Zlatan Ibrahimovic, lo svedese autore di una doppietta, per i padroni di casa rete realizzata da Mertens. Al 78′ brividi per il Milan, lo stesso Ibra è stato costretto al cambio, il problema potrebbe essere al flessore. Al suo posto è entrato Colombo. Attesa per gli esami, previsti nelle prossime ore.