Arriva la clamorosa sentenza su Juventus-Napoli, la partita va rigiocata. E’ quanto deciso dal collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini che ha optato per ribaltare il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello. A questo punto dovrà essere trovata una nuova data per giocare la partita, non sarà di certo un’impresa facile, considerando i tanti impegni ravvicinati.

Il Napoli aveva deciso di non partire dopo la positività al Coronavirus di due calciatori. La Lega Serie A ha sempre spinto per giocare, ma non si sono verificate le condizioni per raggiungere Torino. I primi due verdetti sono stati a sfavore del Napoli, adesso questa sentenza che ha ribaltato tutto.