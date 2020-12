Un altro gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Motjeka Modisha, 25enne calciatore della Nazionale sudafricana, fatale un terribile incidente. Era un difensore e giocava nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sudafricano. Secondo quanto riferito dalla Federcalcio sudafricana il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad uno schianto con l’auto, avvenuto a Johannesburg. Il suo club di appartenenza ha annunciato che presto pubblicherà un comunicato ufficiale, la notizia intanto è circolata su web e social.

Il messaggio della Federcalcio sudafricana

La Federcalcio sudafricana ha comunicato la triste notizia della morte di Motjeka Modisha. “È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell’incidente una BMW bianca. I due all’interno dell’auto sono stati bruciati e uno di loro era irriconoscibile ed è stato certificato morto dai servizi di emergenza intervenuti”.

La storia di Motjeka Modisha

Motjeka Modisha è stato un calciatore sudafricano, di ruolo difensore. Nato a Pretoria il 12 giugno 1995 ha iniziato la carriera nell’Highlands Park. Poi il trasferimento al Sundowns. Protagonista anche con la maglia della Nazionale sudafricana, dall’Under 21 fino alla prima squadra. E’ deceduto in seguito ad un brutto incidente stradale.

Unfortunate reports regarding Madisha We have become aware of certain media reports concerning Motjeka Madisha and will make an announcement in due course. — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) December 13, 2020

#RIP #MotjekaMadisha, we are heart broken. The @Masandawana defender passed away in a car accident in Johannesburg, in the early hours of this morning. Our condolences to his family, friends and football fraternity. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/znJ5FXmekI — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) December 13, 2020