Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La panchina dell’allenatore Gennaro Gattuso è a rischio. Il Napoli è reduce dalla brutta prestazione contro il Genoa e la sconfitta potrebbe portare serie conseguenze. Il presidente De Laurentiis è deluso soprattutto dalle ultime prestazioni ed avrebbe lanciato un ultimatum all’allenatore Gattuso. Il tecnico si giocherà la panchina nelle prossime due partite, la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta e quella in campionato contro la Juventus. Il numero uno del club azzurro sta già valutando alcuni nomi, quelli più caldi riguardano due ritorni: Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Per il futuro si valutano altre soluzioni, ovvero allenatori che si stanno confermando su altissimi livelli. Il primo è De Zerbi del Sassuolo, alle spalle Juric del Verona e Italiano dello Spezia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter è sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc, si tratta della commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziaria dei club. Sono stati chiesti dei chiarimenti a Suning sul rinvio dei pagamenti degli stipendi ai calciatori, il gruppo cinese ha assicurato che onererà tutti gli impegni per la stagione in corso. Entro la fine del 2021 il club dovrà procedere con il pagamento di quasi 200 milioni di euro tra stipendi, cartellini dei calciatori e interessi. Sul fronte cessione è stata rifiutata la prima offerta da 750 milioni di BC Partners, ma è prevista una nuova proposta, senza dimenticare altre soluzioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, soprattutto accuse. In particolar modo hanno fatto molto discutere gli audio del medico Luque, il legale Manuel Dragani non ha dubbi: “Sono stati commessi dei reati”. Come riferito nel corso del programma PM in onda su LN + Luque si sarebbe macchiato del reato di omissione di soccorso. Inoltre sarebbe accusato di aver falsificato la firma di Maradona e non avrebbe rispettato “l’accordo” preso con l’ex medico del Pibe de Oro Alfredo Cahe che aveva consigliato il ricovero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).