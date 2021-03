Croazia, Modric supera il record di presenze: il calciatore scoppia in lacrime [VIDEO]

Modric continua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione, la sua qualità non è di certo in discussione. Il centrocampista ha raggiunto un record di presenze con la Croazia, si è emozionato ed è scoppiato il lacrime. La stagione può regalare tante soddisfazioni sia con la Nazionale che con la maglia di club. Il Real Madrid è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, in Champions League ha staccato il pass per i quarti di finale, mentre in Liga spagnola deve recuperare sei punti dalla vetta della classifica occupata dall’Atletico Madrid. Le prossime partite saranno fondamentali e Modric si candida ad essere un assoluto protagonista.

Le lacrime di Modric

Modric è considerato il simbolo della Croazia e nel match di ieri contro Cipro ha raggiunto un traguardo veramente importante. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol di Pasalic al 40′, la squadra sale a 3 punti in classifica e riscatta il ko contro la Slovenia. Modric ha raggiunto quota 135 presenze con la sua Nazionale, mai nessuno come lui. Si tratta di un traguardo prestigioso, Modric è scoppiato in lacrime durante la cena con i compagni. In basso il VIDEO.