I risultati di Europa League, le qualificate ai quarti: tonfo del Tottenham, ok Ajax e Villarreal

Si sono concluse le partite degli ottavi di finale di Europa League, una squadra italiana ha superato il turno: si tratta della Roma con i giallorossi che hanno dominato in lungo ed in largo contro lo Shakhtar. Adesso attesa per il sorteggio dei quarti di finale, sono tante le squadre in lotta per vincere. Sconfitta casalinga per l’Arsenal contro l’Olympiacos, i Gunners riescono comunque a superare il turno. Tonfo del Tottenham che è stato eliminato dopo i tempi supplementari dalla Dinamo Zagabria. Sconfitta ma qualificazione per il Granada, colpi esterni di Slavia Praga e Ajax. Tutto facile per il Villarreal che supera anche al ritorno la Dinamo Kyiv.

Tutti i risultati

ARSENAL-OLYMPIACOS 0-1

DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0

MOLDE-GRANADA 2-1

SHAKHTAR-ROMA 1-2

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1

RANGERS-SLAVIA PRAGA 0-2

VILLARREAL-DINAMO KYIV 2-0

YOUNG BOYS-AJAX 0-2

Le qualificate ai quarti