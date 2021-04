Follia in Bundesliga: lo Schalke retrocede, i tifosi aggrediscono i calciatori [VIDEO]

Momenti di grande tensione in Bundesliga, nel dettaglio si è verificata l’aggressione dei tifosi ai calciatori dello Schalke 04. La stagione della squadra è stata veramente drammatica, il club è retrocesso ufficialmente con quattro giornate di anticipo dopo il ko in trasferta contro il Bielefeld. In 30 partite lo Schalke ha conquistato solo 13 punti frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 21 sconfitte. Al fischio finale un gruppo di ultras ha aspettato il pullman e si è verificata un’aggressione verbale e fisica. I calciatori sono stati costretti a scappare. Il club è veramente deluso e ha commentato così la retrocessione: “Fa più male del previsto, che schifezza”. In basso il VIDEO dell’aggressione.