Ufficiale, esonerato Mourinho: lo Special One non è più l’allenatore del Tottenham

Arriva un ribaltone a sorpresa in Premier League: José Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham, è stato infatti esonerato. Il presidente del club inglese, Daniel Levy ha deciso di agire in modo drastico dopo i deludenti risultati ottenuti dalla squadra nella seconda parte di stagione. Ingaggiato nel novembre 2009 al posto di Mauricio Pochettino, lo Special One aveva firmato un contratto fino al 2023. L’avvio di stagione era stato anche positivo, poi il crollo: fuori a sorpresa negli ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagabria, in Premier è scivolato al settimo posto, a -5 dalla zona Champions League. L’unica nota positiva arriva dal cammino in Coppa di Lega, dove gli Spurs affronteranno domenica in finale il Manchester City. La notizia dell’esonero è ufficiale.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021