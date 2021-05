Donnarumma, Raiola manda una mail alla Juventus: “chiudiamo a 6 milioni”

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia una sessione scoppiettante nonostante la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio a causa della pandemia da Coronavirus. Un pezzo pregiato è sicuramente Gigio Donnarumma, il portiere ha deciso di non rinnovare con il Milan e ha rifiutato un’offerta molto vantaggiosa da 8 milioni di euro per 5 anni. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori portieri in circolazione, è ancora giovanissimo e può ancora migliorare tantissimo. Il contratto con i rossoneri è scaduto e Donnarumma dovrà trovare solo l’accordo economico con le squadre.

Il futuro di Donnarumma

Sono due le squadre che hanno fatto passi in avanti per Donnarumma: si tratta di Barcellona e Juventus. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale’ l’agente Mino Raiola ha inviato una mail pec informando la Juventus sulla possibilità di tesserare Donnarumma a un prezzo di stipendio decisamente inferiore rispetto alle cifre anche proposte dal Milan. Donnarumma sarebbe disposto ad accettare un contratto da 6 milioni di euro pur di vestire la maglia bianconera. Si tratta di una notizia sorprendente che ha fatto infuriare ancora di più i tifosi del Milan. Sono in corso valutazioni in casa Juventus che può già contare su un portiere di assoluto livello con Szczesny.