Il gol di Suarez contro l’Osasuna, stagione incredibile del Pistolero: l’esultanza è scatenata [VIDEO]

Un finale davvero incredibile nella penultima giornata della Liga spagnola: l’Atletico Madrid è passato dall’inferno al Paradiso in pochi minuti. La compagine di Simeone è scesa in campo contro l’Osasuna, una squadra senza grossi obiettivi. I Colchoneros non riescono a sbloccare il risultato, a passare in vantaggio sono gli ospiti grazie all’ex Sampdoria e Crotone Budimir.

Nel frattempo arriva anche il vantaggio del Real Madrid contro il Bilbao grazie a Nacho, il sogno del titolo sembra spezzarsi per l’Atletico. All’82’ arriva il pareggio di Renan Lodi, mentre all’88’ è il solito Suarez a siglare la rete del definitivo 2-1. Il gol è importantissimo per la corsa al titolo e l’esultanza veramente scatenata, in basso il VIDEO.