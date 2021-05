Inter, Eriksen sull’addio di Conte: il danese non risparmia qualche frecciatina…

L’Inter ha iniziato un nuovo progetto con Simone Inzaghi, l’addio con Antonio Conte è stato veramente difficile da accettare per i tifosi nerazzurri. La squadra è reduce da un percorso ottimo in campionato e la vittoria dello scudetto rappresenta un risultato veramente eccezionale. Il club ha però obbligato al ridimensionamento e l’allenatore non ha accettato.

Un protagonista del finale di stagione è stato Eriksen, il rapporto tra il danese e Conte non è stato idilliaco, soprattutto all’inizio dell’esperienza. Il calciatore ha deciso di affrontare l’argomento dal ritiro della Nazionale. “È stata una grande sorpresa, perché l’addio è arrivato in modo improvviso, inoltre dopo aver vinto lo scudetto. Il mio futuro? Dipenderà anche dal prossimo allenatore e da quello che accadrà all’interno del club”.

“Sapevamo che il mister avrebbe parlato con la società, è successo anche al termine della scorsa stagione, ma onestamente ciò che è accaduto è stato uno choc sportivo. Voleva andare via, noi stessi avevamo questa sensazione”.

Ai microfoni di TV2 Sport ha continuato, Eriksen non ha risparmiato qualche frecciatina: “Io e Antonio siamo sempre stati dei buoni amici, semplicemente lui vedeva il calcio in un modo e io in un altro”.