Juventus, Arrivabene nuovo ad bianconero. Cristiano Ronaldo come pedina di scambio con Psg o United

Mosse interessanti della Juventus per la prossima stagione sul fronte dirigenziale e del calciomercato. L’ultima stagione del club bianconero non è stata all’altezza, il sussulto nel finale ha evitato pesanti conseguenze. Nel complesso sono stati alzati due trofei (Coppa Italia e Supercoppa), ma soprattutto la squadra è riuscita a strappare la qualificazione in Champions League. La decisione della dirigenza è stata quella di esonerare Andrea Pirlo e al suo posto è tornato Massimiliano Allegri. Il livornese rappresenta una garanzia e l’obiettivo sarà quello di tornare a lottare per lo scudetto e arrivare il più lontano possibile in Champions League.

Juventus, le mosse

Sono in arrivo decisioni importanti dal punto di vista dirigenziale (dopo l’addio di Paratici) e sul fronte calciomercato. La Juventus avrebbe scelto la figura per l’incarico di amministratore delegato: si tratta di Maurizio Arrivabene. Protagonista anche nel mondo dei motori con la scuderia Ferrari. E’ in vantaggio su Giovanni Carnevali del Sassuolo.

Interessanti aggiornamenti anche sul fronte calciomercato. L’arrivo di Allegri in panchina allontana sempre di più Cristiano Ronaldo dalla Juventus. I bianconeri vorrebbero risparmiare i 31 milioni di euro di ingaggio e valutano il cartellino 30 milioni di euro. Il portoghese potrebbe rientrare in qualche scambio (con formule diverse) con Manchester United e Psg, i nomi caldi sono quelli Pogba e Icardi. Il tecnico Allegri avrebbe chiesto anche il ritorno di Pjanic mentre continua la trattativa con Donnarumma.