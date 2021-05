Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadra del campionato italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. Il mondo del calcio italiano si è svegliato con una notizia molto triste: è morto Tarcisio Burgnich. Si è spento nella notte, l’ex difensore è scomparso in Versilia, aveva 82 anni. La notizia ha sconvolto soprattutto i tifosi dell’Inter, con il club nerazzurro ha vinto praticamente tutto: 4 scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Poi altri traguardi prestigiosi: campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una rottura clamorosa. Antonio Conte non sarà l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione, l’ultimo incontro con la dirigenza nerazzurra non ha portato ad un accordo, anzi è andato in scena il divorzio. L’Inter sta valutando alcuni profili del campionato di Serie A in grado di sostituire al meglio Antonio Conte, l’intenzione sembra quella di affidarsi ad un allenatore con esperienza nel calcio italiano, ma non sono da escludere soluzioni dall’estero.

ALLEGRI – E’ il nome in cima alla lista di Marotta considerando anche il passato alla Juventus. Ma non è una pista facile, il livornese infatti è più vicino proprio al ritorno in bianconero. E’ certo il ritorno in panchina e si preannuncia una vera e propria bagarre, l’Inter si è messa in fila ma al momento non è in pole.

SARRI – Nel mirino c’è anche un altro ex Juventus, Maurizio Sarri. I dubbi in questo caso riguardano un aspetto tecnico, i calciatori a disposizione non sembrano sposarsi al meglio con le idee dell’ex Napoli. La panchina nerazzurra rappresenta sempre una soluzione di primissimo livello e non è da escludere un colloquio approfondito nelle prossime ore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: Paratici lascia la Juventus, il club bianconero inizia una vera e propria rivoluzione. Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).