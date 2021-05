Inter-Conte, è rottura: il divorzio è consensuale, 4 i nomi per il sostituto

Una rottura clamorosa. Con ogni probabilità Antonio Conte non sarà l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione, l’ultimo incontro con la dirigenza nerazzurra non ha portato ad un accordo, anzi è andato in scena il divorzio. La dirigenza ha prospettato un ridimensionamento dal punto di vista economico, sono stati esclusi acquisti di un certo spessore, l’Inter dovrà ridurre gli ingaggi e cedere almeno un big. Si tratta di una situazione paradossale per Antonio Conte che è stato il principale protagonista della vittoria dello scudetto. L’obiettivo dell’ex Ct della Nazionale era quello di alzare l’asticella, l’Inter al momento non può permetterselo.

Inter, i nomi per il sostituto di Conte

L’Inter sta valutando alcuni profili del campionato di Serie A in grado di sostituire al meglio Antonio Conte, l’intenzione sembra quella di affidarsi ad un allenatore con esperienza nel calcio italiano, ma non sono da escludere soluzioni dall’estero.

ALLEGRI – E’ il nome in cima alla lista di Marotta considerando anche il passato alla Juventus. Ma non è una pista facile, il livornese infatti è più vicino proprio al ritorno in bianconero. E’ certo il ritorno in panchina e si preannuncia una vera e propria bagarre, l’Inter si è messa in fila ma al momento non è in pole.

SARRI – Nel mirino c’è anche un altro ex Juventus, Maurizio Sarri. I dubbi in questo caso riguardano un aspetto tecnico, i calciatori a disposizione non sembrano sposarsi al meglio con le idee dell’ex Napoli. La panchina nerazzurra rappresenta sempre una soluzione di primissimo livello e non è da escludere un colloquio approfondito nelle prossime ore.

MIHAJLOVIC – In corsa c’è anche Sinisa Mihajlovic. Il serbo ha ambizioni importanti, il Bologna non potrà accontentarlo sul mercato. Solo un’offerta vantaggiosa potrebbe portarlo via dai rossoblu, l’Inter sarebbe l’occasione della vita.

SIMONE INZAGHI – Il divorzio con la Lazio sembra vicino e dal punto di vista tecnico è quello che si avvicina di più a Conte per modulo ed idee di gioco. E’ sicuramente una soluzione da prendere seriamente in considerazione.