Roma, paura per Ubaldo Righetti: è ricoverato dopo un malore

Momenti di paura per Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e adesso commentatore. L’ex difensore è stato colpito nel pomeriggio da un malore mentre giocava a padel, è stato immediatamente ricoverato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Le due condizioni sono sotto osservazione, le prime indiscrezioni sembrerebbero confermare l’infarto. E’ stato un protagonista con la maglia giallorossa, in totale ha collezionato 102 presenze e una rete tra il 1980 e il 1987, è riuscito a vincere lo scudetto del 1983 e tre volte la Coppa Italia. Sono già arrivati tanti messaggi di sostegno sui social da tutti gli appassionati del mondo del calcio. Non sarebbe in pericolo di vita.