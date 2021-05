Serie A 2020-2021, il pagellone della stagione: Inter e Atalanta al top, il flop è quello del Parma

Si è conclusa la stagione 2020-2021 di Serie A, è stato un campionato molto particolare considerando la pandemia che ha influenzato anche il mondo del calcio e l’assenza del pubblico. Il risultato più importante è stato quello dell’Inter, il club nerazzurro è tornato a trionfare e può progettare al meglio il futuro nonostante i gravi problemi dal punto di vista economico. L’Atalanta si conferma in zona Champions League, qualificazione anche per il Milan che ha vinto proprio contro la squadra di Gasperini. Stacca il pass anche la Juventus, quarto posto con il brivido per i bianconeri dopo il passo falso contro il Verona. Napoli e Lazio in Europa League, la Roma in Conference League. In Serie B Parma, Crotone e Benevento.

Serie A 2020-2021, il pagellone della stagione

ATALANTA VOTO 9 – Un’altra stagione veramente entusiasmante per la squadra di Gasperini. E’ una realtà in Serie A e in Europa, l’obiettivo sarà quello di confermarsi anche nella prossima stagione e provare a lottare anche per lo scudetto.

BENEVENTO VOTO 4.5 – La stagione è stata dai due volti: entusiasmante nella prima parte, disastrosa nel finale. La squadra ha gettato al vento la salvezza, la retrocessione non è stata digerita dalla dirigenza considerando le prospettive a campionato in corso.

BOLOGNA VOTO 6 – Il dodicesimo posto è in linea con le aspettative dalla dirigenza. Mihajlovic è stato protagonista di un ottimo lavoro, mezzo punto in meno per il finale di stagione che non è stato entusiasmante.

CAGLIARI VOTO 6.5 – E’ la media tra il disastroso inizio di campionato e l’entusiasmante finale. La squadra è molto forte anche per lottare per l’Europa e nel prossimo campionato dovrà dimostrare tutto il valore già dalla prima giornata.

CROTONE VOTO 4 – E’ stata la cenerentola del campionato di Serie A. I valori della squadra sono comunque importanti: in pochi possono permettersi calciatori del calibro di Simy, Messias e Ounas. Il grave problema è stato in difesa.

FIORENTINA 5 – Si è salvata senza rischiare moltissimo nel finale, ma per gran parte della stagione ha fatto i conti con i fantasmi della Serie B. Non è stata una stagione all’altezza per una squadra partita con ben altre prospettive.

GENOA VOTO 6 – Nella prima parte di stagione il rendimento è stato altalenante, poi con l’arrivo di Ballardini si è confermata una squadra potenzialmente forte e la salvezza è arrivata in tranquillità.

HELLAS VERONA VOTO 7.5 – La squadra di Juric è stata una delle più belle sorprese del campionato di Serie A, il tecnico ha messo in mostra anche un ottimo calcio. E’ riuscita ad onorare il campionato, come dimostra il pareggio all’ultima giornata contro il Napoli.

INTER VOTO 9 – Il voto è anche condizionato dal rendimento in Champions League con l’eliminazione alla fase a gironi. In campionato ha invece dominato in lungo ed il largo, il titolo è stato ampiamente meritato per un club che è tornato su altissimi livelli.

JUVENTUS VOTO 5.5 – Un voto in più per il sussulto finale con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Ma non è stata una stagione positiva per una squadra abituata sempre a vincere.

LAZIO VOTO 6 – La stagione è stata un pò deludente per i biancocelesti. La qualificazione in Europa League non è stata entusiasmante, non è riuscita a lottare fino alla fine per entrare nei primi quattro posti.

MILAN VOTO 8 – Una prima parte di stagione veramente entusiasmante e la possibilità di lottare anche per lo scudetto. Poi un netto calo dovuto anche a tanta sfortuna e agli infortuni. Molto bene nel finale e la qualificazione in Champions League è meritata.

NAPOLI VOTO 4.5 – Il voto è ampiamente condizionato dall’ultima giornata del campionato di Serie A. La compagine di Gattuso ha fallito l’obiettivo contro una squadra senza motivazione come l’Hellas Verona.

PARMA VOTO 3 – Stagione drammatica. In 38 partite ha conquistato solo 20 punti e le vittorie sono state soltanto tre. Il risultato non è accettabile per una piazza così importante, al via la rifondazione.

ROMA VOTO 5.5 – Per gran parte della stagione ha fatto vedere un buon calcio, nel finale è invece crollata. Il rendimento in Europa League è stato comunque positivo, nonostante la brutta figura della gara d’andata della semifinale contro il Manchester United.

SAMPDORIA VOTO 7 – E’ stata una bella stagione per il club blucerchiato. Non è stato mai a rischio retrocessione, adesso dovrà provare a confermarsi.

SASSUOLO VOTO 7.5 – Non è riuscito a qualificarsi in Conference League, ma si è confermato una bellissima realtà. Peccato per De Zerbi, l’allenatore ha annunciato l’addio.

SPEZIA VOTO 7 – La salvezza vale come uno scudetto. L’obiettivo è confermarsi nel campionato di Serie A, ma il traguardo raggiunto è già molto prestigioso.

TORINO 5 – Forse siamo stati troppo generosi, ma è riuscito a conquistare la salvezza con una giornata d’anticipo. Non potrà permettersi più una stagione sottotono.

UDINESE VOTO 6 – In qualche modo riesce sempre a salvarsi, non è stata una stagione entusiasmante ma nemmeno di sofferenza.