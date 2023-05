Terribile incidente, morto ex calciatore: le ricostruzioni inquietanti | VIDEO

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Aleksandr Karakin a causa di un gravissimo incidente. Il difensore russo aveva deciso da poco di appendere gli scarpini al chiodo, la notizia è circolata sui principali giornali all’estero ed è arrivata anche in Italia. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Spartak, Dinamo Mosca e Khimki.

Le prime ricostruzioni sull’incidente sono inquietanti. Secondo quanto riportato dai media russi, l’ex calciatore stava partecipando ad una gara clandestina notturna quando la sua auto si è schiantata ad alta velocità contro un guard rail in autostrada, per poi ribaltarsi più volte.

“È successo letteralmente a 30 metri da me, stavo guidando ad una velocità di 100 km orari. La Nissan passava su un tratto di strada bagnato, e andava ad una velocità molto alta, probabilmente di più di 140 km/h. In primo luogo, l’autista ha colpito il parabrezza e, poiché non indossava la cintura di sicurezza, è volato contro la portiera del passeggero destro e l’ha letteralmente sfondata”, ha spiegato una fonte. L’ex difensore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma la corsa è stata inutile.

In a night race in the capital, the ex-football player of Spartak, Khimki and Dynamo Alexander Karakin crashed

The accident involving Alexander Karakin occurred on the 30th km of the Minsk highway. The football player flew into the bump stop at speed, pic.twitter.com/aIfaIGd6go

— 2two k (@AbacusIavo) May 12, 2023