CalcioWeb

L’attesa è quasi finita, si avvicina la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dall’ottimo rendimento anche in Serie A, discorso diverso per gli inglesi in Premier League. E’ quasi tutto pronto alla Eden Arena di Praga per l’ultimo atto della competizione.

La Fiorentina si è dimostrata una squadra in grandissima forma in fase offensiva: Cabral è il capocannoniere, Kouame e Biraghi si sono confermati in versione assist. Il West Ham punta tutto sulla solidità difensiva e arriva a contendersi il trofeo da imbattuto.

La sfida tra Fiorentina e West Ham si giocherà mercoledì 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21,00. La finale di Conference League verrà proposta in diretta televisiva da DAZN, da Sky e in chiaro da TV8.

Cosa succede se la Fiorentina vince la Conference? Il regolamento

La Fiorentina ha chiuso la stagione in Serie A all’ottavo posto, fuori da ogni competizione europea. Il successo in finale di Conference League garantirebbe alla Fiorentina la qualificazione alla prossima fase a gironi di Europa League, senza modificare il numero delle squadre già qualificate (Atalanta e Roma).