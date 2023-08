Copa Libertadores, infortunio shock: Marcelo rompe una gamba a Sanchez | VIDEO

CalcioWeb

La sfida di Copa Libertadores fra Argentino Juniors e Fluminense è salita alla ribalta delle cronache per un episodio accaduto in campo. Purtroppo non siamo qui a raccontarvi di un super gol che ha fatto il giro del mondo, o di un episodio divertente, ma di un gravissimo infortunio che ha visto coinvolto Marcelo, ex terzino del Real Madrid.

Il difensore brasiliano, nel tentativo di saltare Luciano Sanchez intervenuto in takle, ha pestato la sua gamba sinistra spezzandola in due. Un infortunio shock, come testimoniato dalle immagini del video che vi proponiamo in calce all’articolo. Marcelo è stato uno dei primi ad accorgersi della gravità dell’accaduto, restando sotto shock e scoppiando a piangere poco dopo. Il calciatore è stato consolato addirittura dall’arbitro.

Il messaggio social

“Oggi ho dovuto vivere un momento molto difficile in campo. Ho inavvertitamente ferito un collega. Voglio augurarti la migliore guarigione possibile, Luciano Sánchez. Tutta la forza del mondo!“, ha scritto Marcelo sui social confermando il proprio dispiacere per l’accaduto e augurando al collega una pronta guarigione.

Luciano Sánchez suffered a full dislocation of his left knee during a Copa Libertadores match. The serious injury happened after a challenge by Marcelo. It was initially believed he had broken his leg, but a medical report said it was a full dislocation.#Trending #football pic.twitter.com/v8AKJVmtBn — SportsTattoo Media (@thesportstattoo) August 2, 2023