Sheffield, terribile infortunio per Basham: la caviglia si spezza | VIDEO

La Premier League è sotto shock per un gravissimo infortunio. E’ andata in scena la partita tra Fulham e Sheffield, valida per l’8ª giornata del campionato inglese. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1: vantaggio dei padroni di casa con De Cordova-Reid, poi il pareggio con l’autogol di Robinson.

I padroni di casa scappano nei minuti finali con l’autogol di Foderingham e il gol Willian. Al 35° un episodio shock: il difensore Chris Basham è stato vittima di un gravissimo infortunio. Il VIDEO è sconvolgente: la gamba sembra spezzarsi e il calciatore è stato costretto ad addandonare il campo in barella e con la bombola dell’ossigeno.

