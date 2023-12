Calciomercato Inter, è fatta per Buchanan: le cifre dell’affare

CalcioWeb

Con Dumfries acciaccato, tornato in extremis per la gara contro il Genoa nella quale è entrato dalla panchina, e Cuadrado che dovrà stare fuori per infortunio per qualche mese, la corsia destra dell’Inter sta vivendo un momento di forte emergenza. Necessario un tempestivo intervento sul mercato che, già dai primi giorni di gennaio, consegnerà a Simone Inzaghi un nuovo esterno.

La squadra di mercato dell’Inter ha individuato in Tajon Buchanan il profilo ideale: giovane esterno canadese in forza al Bruges, dotato di ottime qualità atletiche, Buchanan arriva a costi contenuti e senza pretese di titolarità, ma pronto a giocarsi il posto con gli altri esterni presenti in rosa.

Buchanan-Inter: le cifre dell’operazione

Tajon Buchanan è considerabile un nuovo calciatore dell’Inter. C’è l’intesa con il Bruges e anche quella con il calciatore, mancano solo le firme che renderanno tutto ufficiale. Al Bruges andranno 7 milioni di parte fissa più piccoli bonus, il calciatore guadagnerà poco più di 1 milione a stagione fino al 2028. Mercoledì 3 gennaio dovrebbe arrivare in Italia e potrebbe già accomodarsi in panchina per la sfida contro il Verona del prossimo 6 gennaio.