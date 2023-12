La promessa di Pep Guardiola: “se succede mi ritiro”

CalcioWeb

Nella passata stagione l’Arsenal è andato vicinissimo a vincere il titolo in Premier League, salvo poi perderlo nel finale di stagione in favore del Manchester City che ha poi vinto anche la Coppa Nazionale e la Champions League realizzando un treble storico. Quest’anno i ‘Gunners’ ci riprovano e, a poche gare dal giro di boa, sono primi a +6 sul Manchester City, sconfitto ieri dall’Aston Villa, oggi quarto in classifica. I campioni in carica dovranno cambiare marcia e rimontare.

La promessa di Guardiola

Con una rosa stellare e Pep Guardiola in panchina, è chiaro che il Manchester City inizi ogni stagione per vincere tutto. Ma il treble realizzato l’anno scorso è qualcosa di storico. È per questo che se dovesse ripetersi, Pep Guardiola sarebbe pronto a ritirarsi.

“So che è estremamente difficile: pensate quanti incredibili club ci sono stati in Inghilterra e solo Sir Alex Ferguson e noi ci siamo riusciti. Se vinco il Treble anche in questa stagione mi ritiro, questo è sicuro“, ha dichiarato il tecnico spagnolo ai microfoni di Amazon Prime.