E’ De Zerbi l’allenatore perfetto per il nuovo Barcellona

La notizia dell’addio di Xavi al Barcellona ha infiammato anche il mercato allenatori. Dopo Klopp, anche l’ex centrocampista ha annunciato l’addio ai blaugrana (al termine della stagione) dopo la brutta prestazione casalinga contro il Villarreal in Liga (3-5). La stagione del Barcellona è ben al di sotto delle aspettative e rischia di concludersi senza grosse soddisfazioni.

Dopo l’impatto importante della scorsa stagione, lo spagnolo non è stato in grado di confermarsi ed è finito nel mirino della critica. Nel post-partita ha manifestato tutte le difficoltà e l’intervista si è conclusa con la notizia dell’addio al club. Xavi è ancora una bandiera del Barcellona e l’addio sarà in ogni caso doloroso.

E’ De Zerbi l’uomo perfetto per il Barcellona del futuro

Il Barcellona è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione con l’intenzione di costruire un progetto vincente a lungo termine. L’attuale allenatore del Brighton è pronto per un’esperienza in una grande squadra e il calcio spagnolo è in grado di mettere ancora di più in mostra le sue idee di gioco.

Il tecnico 44enne è reduce dalle esperienze molto positive sulle panchine di Sassuolo, Shakhtar e al Brighton ha raggiunto la definitiva consacrazione. Un piccolo club inglese è diventato un modello anche per i grandi club e i complimenti di un allenatore come Guardiola non sono frutto del caso. Il punto di forza del Barcellona è sempre stato il gioco scoppiettante e nella stagione in corso il passo indietro è stato evidente. La squadra è formata da calciatori giovani e di grande talento in grado di mettersi in mostra sotto la gestione di Roberto De Zerbi.

Come confermano i giornali spagnoli e inglesi, il nome del tecnico italiano è caldissimo per il Barcellona ed è sempre più sponsorizzato anche dagli addetti ai lavori. Addirittura è la pista considerata in pole.