Roma-Atalanta, scintille tra Dybala e Koopmeiners dopo il rigore | VIDEO

Pareggio ed equilibrio tra Roma e Atalanta nel match della 19ª giornata del campionato di Serie A. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Koopmeiners e Dybala. La partita ha fatto discutere per altri due episodi: le proteste fuori luogo per il gol annullato a Scamacca e per un gesto della ‘Joya’.

Alta tensione tra Paulo Dybala e Teun Koopmeiners, i protagonisti principali della gara dell’Olimpico. Il calciatore giallorosso, dopo aver trasformato il rigore del pareggio, ha lanciato con le mani il pallone contro la schiena del centrocampista nerazzurro. Il motivo? Koopmeiners, poco prima del tiro da rigore, è entrato in area di rigore e ha spostato il pallone con il chiaro obiettivo di disturbare l’avversario. Il gesto non è stato apprezzato dal calciatore della Roma.

Roma win the penalty, Dybala places the ball and Koopmeiners tries to move it to disturb him.

Dybala scores anyway, picks the ball up and throws it to Koopmeiners.

