Calciomercato, gli ultimi colpi in Serie A: innesti di Cagliari, Torino, Salernitana e Verona

CalcioWeb

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato e anche l’ultimo giorno ha regalato colpi interessanti. Salta il trasferimento di Barak al Cagliari, ma a fine giornata è arrivato il centrocampista del Napoli, classe 2000, Gianluca Gaetano. Il primo rinforzo di giornata dei sardi è stato il difensore Yerri Mina, 29 anni, pronto a esordire già lunedì all’Olimpico contro la Roma.

Altre operazioni minori: ufficiale il passaggio al Cagliari dell’attaccante della Primavera della Roma Alessandro Bolzan e del centrocampista della Spal Jacopo Simonetta. Via invece l’attaccante Desogus, mai utilizzato da Ranieri, che si trasferisce al Gubbio con la formula del prestito sino al 30 giugno 2024.

Salta l’arrivo alla Lazio di Ryan Kent, centrocampista del Fenerbahce.

Calciomercato, le altre trattative

Triplo colpo del Torino. Dopo Masina e Okereke è ufficiale anche l’arrivo di Kabic. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Uroš Kabić.

Kabić è nato a Novi Sad il 1° gennaio 2004. Il talento serbo è cresciuto calcisticamente nel vivaio della Vojvodina, squadra con la quale ha debuttato all’età di 16 anni nella massima serie serba il 30 ottobre 2020 contro il Backa. Con la Vojvodina ha totalizzato 52 presenze e 4 reti tra Campionato, Coppa di Serbia e gare di qualificazione alla Conference League. Nell’estate del 2023 è passato alla Stella Rossa, con la quale ha fatto il suo esordio in Champions League nella gara contro il Manchester City il 13 dicembre 2023, collezionando in totale 6 presenze. Kabic è stato convocato dalle nazionali giovanili della Serbia a partire dell’Under 15 e, nel corso del 2023, ha già disputato 3 incontri con l’Under 21″.

I colpi del Verona

Il Verona chiude l’arrivo di Fabien Centonze. “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione – da FC Nantes le prestazioni sportive del difensore francese Fabien Centonze.

Nato il 16 gennaio 1996 a Voiron, in Francia, cresce nei settori giovanili del Grenoble e del Thonon Evian, club con cui esordisce tra i professionisti il 31 luglio 2015 in Ligue 2, nella sfida di campionato contro il Nimes Olympique. Con la maglia dell’Evian, Centonze gioca nella stagione 2015/16 e colleziona 35 presenze – tra tutte le competizioni – realizzando in totale quattro gol e un assist.

Nell’annata 2016/17 il difensore si trasferisce al Clermont Foot, Club sempre appartenente alla seconda divisione francese. Nella città di Clermont-Ferrand, Centonze disputa due stagioni nelle quali colleziona 66 presenze totali, nelle quali mette a referto anche una rete e cinque assist.

Nella stagione 2018/19 passa al Lens in Ligue 2, Club con cui gioca 40 partite in totali nelle quali serve quattro assist. L’anno successivo Centonze si trasferisce al Metz e fa il suo esordio in Ligue 1 l’11 agosto 2019, nella sfida terminata 1-1 contro lo Strasburgo. Il difensore disputa tre stagioni totali con la maglia del Metz, squadra con cui disputa 91 partite realizzando sei reti e quattro assist in totale.

Centonze si trasferisce a ottobre 2022 al Nantes, nella massima serie francese, Club con cui fa il suo esordio il 23 ottobre nel match di campionato contro il Nizza pareggiato per 1-1. Il 16 febbraio 2023 il difensore fa il suo debutto in Europa in un match di UEFA Europa League contro la Juventus, sfida terminata anch’essa con il risultato di 1-1. In totale con la maglia del Nantes Centonze ha collezionato 35 presenze nelle quali ha servito due assist.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Fabien, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

Poi un altro innesto: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione – da Charlotte FC le prestazioni sportive dell’attaccante polacco Karol Swiderski.

Nato il 23 gennaio 1997 a Rawicz, in Polonia, Swiderski cresce nelle giovanili del Rawia Rawicz e SMS Łódź, prima di trasferirsi nella stagione 2014/15 al Jagiellonia nella massima serie polacca, la Ekstraklasa.

L’attaccante debutta tra i professionisti con il Jagiellonia il 23 agosto 2014, e nella stessa stagione colleziona sette presenze, nelle quali realizza una rete e due assist. Con il Club polacco Swiderski gioca dall’agosto del 2014 fino al dicembre del 2018, anni nei quali realizza 25 reti e 9 assist in 128 presenze totali.

Swiderski fa il suo debutto nelle competizioni europee il 2 luglio 2015, quando entra in campo all’80’ della sfida tra Jagellonia e Kruoja valida per la gara di andata del primo turno di qualificazione alla UEFA Europa League, sfida decisa proprio dal primo gol europeo dell’attaccante polacco e terminata 1-0.

Nel gennaio del 2019 l’attaccante si trasferisce in Grecia al Paok Salonicco, club con cui debutta il 27 gennaio dello stesso anno nella vittoria per 4-0 sull’OFI Creta in Souper Ligka Ellada, il massimo campionato nazionale greco. Nel turno di campionato successivo, Swiderski realizza la sua prima rete nel torneo: gol decisivo nella vittoria per 2-1 sul PAS Giannina.

Il 13 agosto 2019 Swiderski debutta anche in UEFA Champions League, nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione giocata contro l’Ajax. Con la maglia del PAOK l’attaccante polacco gioca fino a gennaio 2022. In 96 presenze totali, distribuite tra campionato e play-off, colleziona 30 gol e 12 assist e vince nel 2019 il campionato greco e una Coppa di Grecia, trofeo che riconquista anche nel 2021.

Nel febbraio del 2022 l’attaccante si trasferisce in MLS, e nel campionato americano fa il suo debutto con la maglia dello Charlotte FC il 6 marzo 2022 contro i Los Angeles Galaxy. In totale, in America l’attaccante colleziona 62 presenze, tra match giocati in MLS e nei play-off, in cui realizza 22 reti e 10 assist.

Con la maglia della Nazionale polacca debutta in Under 18 il 25 marzo 2015, e con questa selezione realizza cinque gol in 4 presenze. Passa poi dall’Under 19 fino alla Nazionale maggiore, con cui esordisce il 28 marzo 2021 e colleziona 10 reti in 28 partite.

L’attaccante, inoltre, nel suo palmares può vantare le partecipazioni al campionato europeo UEFA Euro 2020, alla coppa del mondo FIFA World Cup Qatar 2022 e alla competizione UEFA Nations League A 2022/23 nella quale ha realizzato due gol in tre presenze.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Karol, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

L’innesto del Frosinone

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Hammarby IF per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Isak Vural. Il centrocampista classe 2006 arriva a titolo definitivo”.

I colpi della Salernitana

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Granada CF per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’96 Shon Weissman”.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club 1909 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’00 Emanuel Vignato. Il calciatore indosserà la maglia numero 55”.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Kasımpaşa Spor Kulübü per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’99 Iron Gomis”.