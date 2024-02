Pioli-Gasperini, scintille: la risposta dell’allenatore del Milan

CalcioWeb

Botta e risposta tra Milan e Atalanta nel match della 26ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Leao e Koopmeiners su calcio di rigore. La gara ha fatto molto discutere per la decisione del direttore di gara di concedere un calcio di rigore ai nerazzurri.

“È mancata la vittoria perché è stato dato un rigore che non c’era”. E’ la dura analisi di Stefano Pioli. “Holm si mette le mani in faccia, ma non ha preso niente in faccia. E poi per il metro di Orsato, che ha sempre usato e userà sempre, non è rigore”, prosegue l’allenatore del Milan.

La battuta di Gasperini (l’Atalanta è in credito, anche con il Milan) ha fatto scatenare la reazione di Pioli: “su quello che ha detto Gasperini…a me certe cose danno fastidio. Ma tanto”.

Infine il commento sugli 11 rigori a sfavore incassati dal Milan in stagione: “forse a volte siamo stati un po’ ingenui. L’altra cosa che dirò ai giocatori è chiedere come mai attaccando così tanto non ne prendiamo noi”.