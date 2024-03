Paura nel calcio: l’attaccante Ahmed Refaat colpito da infarto in campo | VIDEO

Momenti di paura nel mondo del calcio: l’attaccante 30enne Ahmed Refaat è stato colpito da attacco cardiaco durante la partita. “Il Future club vive ore di apprensione così come tutto il calcio egiziano per le condizioni di salute della stella della squadra, Ahmed Refaat, dopo quanto accaduto nella partita di campionato contro l’ Al Ittihad Alessandria”, si legge nel comunicato del club egiziano.

I soccorsi in campo sono stati immediati ed il calciatore è stato ricoverato in ospedale.

“Il calciatore ha subito un arresto cardiaco per più di un’ora nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico dell’ospedale vicino allo stadio, prima che le cose migliorassero dal punto di vista medico e ritornassero i battiti cardiaci. Le condizioni di Ahmed Refaat sono ancora instabili dal punto di vista medico”, conclude il comunicato.

🇪🇬Sad scene from yesterday’s Egypt’s Premier League match between Al Ittihad and Future FC. In the 89th minute, Future’s left-winger, Ahmed Refaat, collapsed and was evacuated by Ambulance.

Our prayers for his health and safety 🙏pic.twitter.com/mq2ZD34mRg

— BabaGol (@BabaGol_) March 12, 2024