Joe Barone colpito da malore: Italiano e la squadra fuori dall’ospedale

CalcioWeb

Ore di grande apprensione per le condizioni di Joe Barone: il direttore generale della Fiorentina in gravi condizioni all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il dirigente viola ha accusato un malore durante il ritiro della squadra viola in un albergo vicino Bergamo, prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. La gara è stata posticipata.

Al San Raffaele sono arrivati anche i componenti della Fiorentina: l’allenatore Vincenzo Italiano, il capitano Biraghi, poi Mandragora, Milenkovic e Terracciano. A Milano anche gli altri dirigenti.

Le parole di Stefano Pioli

“Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Joe Barone, sperando che la cosa possa passare nel miglior modo possibile”. Sono le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei rossoneri contro il Verona.