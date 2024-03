CalcioWeb

Il Milan è in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e nelle ultime settimane sono circolate voci sull’ingresso di fondi arabi. Giorgio Furlani ha fatto il punto sul club rossonero prima del match: “è un buon momento per la squadra, soprattutto perché stiamo recuperando i calciatori infortunati.

Adesso abbiamo una squadra completa e possiamo competere sia per la parte finale del campionato sia per l’Europa League, coppa che non abbiamo mai vinto. Ci sono squadre molto forti ma faremo del nostro meglio”. Sono le parole dell’ad del Milan a Sky Sport.

Cardinale, il fondo arabo e Ibrahimovic

“Le dichiarazioni di Cardinale? Ero con lui a Londra durante l’intervista. Invito tutti a vedere l’intervista originale in inglese perché lui parla di innovazione, di guardare avanti, di crescita, e sono tutte cose belle per cui noi stiamo lavorando con l’obiettivo di migliorarci”, ha aggiunto.

In merito ai fondi arabi: “noi lavoriamo e siamo focalizzati per portare risultati al Milan, queste sono speculazioni e non c’è nulla di vero”.

Sull’impatto di Ibrahimovic: “Zlatan e io lavoriamo come parte di un gruppo di lavoro che include altre persone come il mister e tanti altri. Lavoriamo in piena sintonia e io l’ho detto fin dall’inizio: Ibrahimovic porta tante competenze. È stato un campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Sono fortunato a poter lavorare con lui”.