Lecce-Roma, De Rossi non ci sta: “manca un rigore, le regole dovrebbero essere sempre uguali”

La Roma non è andata oltre il pareggio nel match della 30ª giornata del campionato di Serie A contro il Lecce. Nel complesso è stata una partita equilibrata e la squadra di De Rossi recrimina per il mancato rigore concesso su Zalewski.

“Se penso al primo tempo, dico che abbiamo sofferto tanto. Abbiamo sofferto la fisicità degli avversari, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Nel calcio si riduce tutto ai duelli a volte. Se una squadra non riesce a entrare un po’ sporca, ci sono squadre preparate che ti saltano sopra. E’ un punto guadagnato ma faccio fatica a dirlo per le occasioni che abbiamo avuto. Sapevamo che era una partita difficile, questo è un ‘campaccio’ e ci può’ stare di soffrire un po’ di più. Abbiamo avuto un po’ di carenza anche nella fase di costruzione”. Sono le parole del tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn.

La partita e l’episodio del rigore

“L’avevamo preparata cercando di andare larghi sulle fasce ma siamo andati in difficoltà. Noi dobbiamo tenere la partita dal punto di vista del gioco, vincere qualche seconda palla e qualche duello aereo. Cosi’ da mantenere la gara equilibrata, perché poi sappiamo che possiamo trovare la zampata”, ha aggiunto l’allenatore della squadra capitolina.

“Rigore su Zalewski? Dal campo non l’ho visto. Ma con gli apparecchi elettronici abbiamo capito che c’era un rigore netto ma che non ci è stato dato. Peccato, perché per noi era importante vincere. Ho visto squadre vincere. campionati o salvarsi facendo punti anche in partite meno brillanti. Se c’e’ rigore lo devi dare. Ci vuole omogeneità nei giudizi. A Firenze toccano la spalla del giocatore ed è rigore. Le regole dovrebbero essere sempre uguali. Ne ho visti fischiare tantissimi quest’anno”.

Sul derby di sabato: “è già iniziato, abbiamo poco tempo per preparare la gara. Abbiamo poco materiale, la Lazio avrà giocato solo due partite con il nuovo allenatore. Un po’ di dubbi ce li avremo, come oggi. Sara ‘una partita sentitissima, come sempre, molto bella ma anche molto difficile. Per Dybala abbiamo centellinato il minutaggio, è sulla via del rientro definitivo. Non abbiamo voluto rischiare di fargli fare troppi minuti oggi”, ha concluso il tecnico della Roma.

Possiamo discutere sull’entità e sulla fallosità del contatto, ma non posso sentir dire “non c’è contatto tra Blin e Zalewski”, è inaccettabile.

Significa proprio negare l’evidenza.

È una roba vergognosa.@LucaMarelli72 pic.twitter.com/m7dOGyYcbr — nessun mai t’amerà più di me (@A_S_R_1927) April 1, 2024