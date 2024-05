Bari-Ternana, il regolamento dei playout di Serie B: cosa succede in caso di parità

CalcioWeb

Si avvicina Bari-Ternana, sfida di andata dei playout di Serie B. Il campionato cadetto è arrivato nella fase decisiva e sono in arrivo altri verdetti, a partire dalla quarta squadra retrocessa dopo Lecco, Feralpisalò e Ascoli.

Si affrontano due grandi delusioni della stagione: da una parte il Bari, costruito con ambizioni di promozione dopo la beffa della scorsa stagione in finale playoff, dall’altra la Ternana. La squadra biancorossa ha chiuso la stagione al 17° posto con 41 punti in 38 partite, due punti in più per i rossoverdi.

Il regolamento dei playout

La 17ª e la 16ª classificata nel campionato di Serie B si giocano nel playout di andata e ritorno la permanenza nel torneo cadetto. Le sfide sono in programma giovedì 16 maggio e 23 maggio alle ore 20.30, l’andata a Bari e il ritorno a Terni.

In caso di parità al termine delle due partite, si salverebbe la Ternana grazie alla posizione di vantaggio in classifica. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore perché le due squadre non hanno chiuso la stagione a pari punti (43 punti della Ternana contro i 41 del Bari).