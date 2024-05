Calciomercato Juventus, scatto per Calafiori: la contropartita al Bologna

CalcioWeb

La Juventus si prepara per il rush finale della stagione tra campionato e Coppa Italia con il chiaro obiettivo di concludere al meglio una stagione molto deludente. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri è stato ben al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni dalla dirigenza.

La prima situazione incerta è quella sul fronte allenatore. Il divorzio con il tecnico toscano sembra molto probabile ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Il dirigente Giuntoli è attivissimo sul fronte calciomercato, in entrata e in uscita.

Juventus, la trattativa con il Bologna

La Juventus potrebbe sistemare inizialmente la difesa e poi concentrarsi sugli altri reparti. La cessione di Bremer non è così certa mentre in entrata il nome caldissimo è quello di Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è uno dei migliori prospetti in circolazione (è un classe 2002) e si è subito dimostrato una sicurezza ad alti livelli. Si tratta di un difensore centrale con capacità di giocare anche nel ruolo di terzino sinistro. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Roma, Genoa e Basilea ma la vera consacrazione si è registrata al Bologna di Thiago Motta.

La Juventus è in contatto con il Bologna e nell’affare potrebbe rientrare un altro calciatore. La richiesta del club rossoblu è di circa 25 milioni di euro ma nelle prossime ore il prezzo potrebbe scendere grazie all’inserimento nell’affare di una contropartita tecnica. Il nome è quello di Tommaso Barbieri, terzino destro della Juventus Next Gen in prestito al Pisa.

Il classe 2001 è un pupillo degli osservatori rossoblu ed è considerato un calciatore già pronto fisicamente e tecnicamente. La trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo.