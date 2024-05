L’ultima di Mbappé al Parco dei Principi: coreografia fantastica ma il pubblico è spaccato | VIDEO

La stagione del Psg è stata dai due volti e sul giudizio finale pesa tantissimo l’eliminazione in semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il club francese continua a fallire la competizione più importante e la dirigenza inizia le valutazioni sul futuro. Il Psg è alla ricerca del sostituto di Kylian Mbappé e il compito non si preannuncia dei più facili.

L’ultima gara del francese al ‘Parco dei Principi’ si è conclusa con un gol e una brutta sconfitta casalinga contro il Tolosa. Dopo l’iniziale vantaggio proprio di Mbappé, gli ospiti hanno ribaltato tutto con i gol di Dallinga, Gboho e Magri.

I tifosi del Psg si sono divisi dopo l’annuncio dell’addio al termine della stagione: molti lo hanno fischiato, mentre la curva ha esposto una coreografia in suo onore per ringraziarlo di quanto fatto per il club negli ultimi anni.

🇫🇷 As reported earlier. PSG didn’t plan a tribute for Mbappe. Only the ULTRAS acknowledged him.

Things are sour between Mbappe and PSG hierarchy at the moment. https://t.co/1UmK3K79gY pic.twitter.com/VjHK7DmDrV

— mahzi Citeh (@mahzi_citeh) May 12, 2024