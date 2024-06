Calciomercato Milan, in arrivo il centrocampista: mossa a sorpresa dei rossoneri

CalcioWeb

Mossa a sorpresa del Milan sul fronte calciomercato. La dirigenza rossonera valuta tutte le strategie per la prossima stagione con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione e regalare al tecnico Fonseca una squadra all’altezza.

In attesa di rompere gli indugi per l’attaccante, il club rossonero è pronto a definire un innesto per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ l’obiettivo numero uno per la mediana è Carney Chibueze Chukwuemeka. L’incontro con il Chelsea ha avuto esito positivo e le parti sono in contatto per definire i termini dell’operazione.

Chi è Carney Chibueze Chukwuemeka

Carney Chibueze Chukwuemeka è un calciatore inglese del Chelsea, classe 2003. Si tratta di un centrocampista centrale con buone doti da incursore e all’occorrenza è stato impiegato anche nel ruolo di trequartista. E’ dotato di un buon tiro anche dalla distanza e per caratteristiche è stato paragonato a Paul Pogba.

Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Aston Villa e Chelsea ed è nel giro delle nazionali inglesi. In questa stagione ha disputato 12 partite tra Premier, FA Cup e Coppa di Lega, 2 gol e 1 assist.