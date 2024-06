Coppa America, follia dello juventino Weah: pugno all’avversario ed espulsione | VIDEO

Nella notte sono andate in scene due partite interessanti valide per il percorso in Coppa America: Panama-Usa e Uruguay-Bolivia. Tutto secondo pronostico per Nunez e compagni, protagonisti di una bella vittoria con il punteggio di 5-0.

Nell’altra partita vittoria a sorpresa del Panama contro gli USA con il punteggio di 2-1 grazie ai gol realizzati da Blackman e Fajardo a ribaltare l’iniziale vantaggio di Balogun. La partita degli USA è stata nettamente condizionata dalla follia di Timothy Weah: lo juventino ha rifilato un pugno a un avversario dopo appena 18 minuti. Il provvedimento del cartellino rosso è stato inevitabile.

Tim Weah was sent off 18 minutes into USA vs Panama for punching someone in the back of the head 😬 pic.twitter.com/AsgYEroxvy

— Football Transfers (@Transfersdotcom) June 28, 2024