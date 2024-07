Calciomercato Triestina, tra i pali arriva Francesco Borriello

CalcioWeb

La Triestina ha piazzato un altro colpo di calciomercato. Il portiere Francesco Borriello, svincolato dopo l’esperienza nelle giovanili del Parma nelle ultime due stagioni, ha sottoscritto con il club rossoalabardato un accordo di durata triennale.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Borriello. Borriello, classe 2005, ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale. Nato a Catania, con il club etneo si è formato a livello giovanile esordendo in prima squadra in Coppa Italia nella stagione 2021/22, prima del trasferimento al Parma. In gialloblù è sceso in campo in 42 occasioni tra Under 17, Primavera e torneo di Viareggio. Si è inoltre guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili Under 17, 18 e 19, con le quali è sceso in campo sette volte. Benvenuto a Trieste, Francesco“.