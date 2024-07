Rinnovo Theo Hernandez, cifre e mercato: la scelta del Milan

CalcioWeb

“Theo, Leao e Maignan sono felici e restano con noi perché sono tra i più forti al mondo nei loro ruoli. Non abbiamo bisogno di vendere: con Red Bird abbiamo la possibilità di ‘allargarci’ economicamente“, parole di Zlatan Ibrahimovic in merito alla situazione contrattuale dei big rossoneri. “Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti“, la risposta di Theo Hernandez dal ritiro della Francia durante Euro 2024. Il termometro della situazione in casa Milan sul rinnovo di Theo Hernandez è più o meno questo.

Theo Hernandez resta al Milan? Le cifre del nuovo contratto

C’è un po’ di incertezza sul futuro del laterale francese anche perchè i rossoneri dovranno, necessariamente, ritoccare a rialzo le cifre del contratto di quello che è considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

Le cifre che circolano oscillano tra i 5.5 e i 6.5 milioni netti a stagione. Uno stipendio pesante che, in quanto a parte fissa, supera pure il ‘tetto Leao‘ (avanti con i bonus). Theo Hernandez diventerebbe il calciatore più pagato della rosa insieme a Leao, nonchè uno dei calciatori più pagati del campionato di Serie A. Insieme al rinnovo arriverebbe anche la fascia di capitano se Calabria dovesse accomodarsi in panchina in luogo di un possibile nuovo terzino destro.

Calciomercato Milan: interesse delle big per Theo Hernandez

Va da sè che se la situazione contrattuale legata al rinnovo di Theo Hernandez non dovesse sbloccarsi, il Milan potrebbe anche pensare di vendere il calciatore. Del resto, un altro caso Donnarumma-Kessiè con relativo mancato incasso, i rossoneri vorranno sicuramente evitarlo.

Nelle scorse settimane il Bayern Monaco aveva messo nel mirino proprio Theo Hernandez nell’eventualità che Alphonso Davies potesse trasferirsi al Real Madrid. Il canadese, in scadenza nel 2025, è ancora in Baviera e Rumminigge non ha alzato il telefono. Sullo sfondo PSG e lo stesso Real Madrid, seppur al Milan non siano ancora state recapitate offerte.