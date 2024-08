Calciomercato Pisa, altro colpo da novanta per Inzaghi: arriva Leris

CalcioWeb

Dopo lo 0-3 rifilato in Coppa Italia al Frosinone, il Pisa accelera anche nel calciomercato. La formazione toscana ha grandi ambizioni e vuole giocare un campionato di vertice. Ambizioni condivise con l’allenatore Pippo Inzaghi, una sicurezza per la categoria, nonchè garanzia nel dover ‘giocare per vincere’. Il tecnico piacentino non si accontenta di guardare le dirette concorrenti dal basso.

Quindi, a due giorni dall’inizio ufficiale della Serie B 2024-2025, il Pisa piazza un altro colpo importante: dallo Stoke City arriva Mehdi Pascal Marcel Leris. L’esterno francese naturalizzato algerino torna in Italia dopo l’esperienza nella Championship inglese. Dopo aver collezionato quasi 100 presenze in Serie A fra Chievo e Sampdoria, Mehdi Leris giocherà la sua seconda stagione in Serie B dopo quella del 2021-2022 con il Brescia.