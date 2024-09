Coppa Italia, Lecce ko: il Sassuolo passa 0-2 in trasferta e vola agli ottavi | TABELLONE

CalcioWeb

Prima sorpresa nei sedicesimi di Coppa Italia iniziati nel pomeriggio odierno. Il Lecce viene eliminato 0-2 dal Sassuolo e abbandona il torneo. Dopo il 2-2 subito in rimonta in campionato per mano del Parma, un’altra squadra emiliana regala un dispiacere a stretto giro di posta ai salentini. Il Sassuolo segna un gol per tempo con Muharemovic e D’Andrea e si guadagna la sfida contro il Milan agli ottavi di finale.

Risultati sedicesimi di finale di Coppa Italia

Martedì 24 settembre

Ore 16:00

Lecce-Sassuolo 0-2

Ore 18:30

Cagliari-Cremonese

Ore 21:00

Torino-Empoli

Mercoledì 25 settembre

Ore 16:00

Pisa-Cesena

Ore 18:30

Udinese-Salernitana

Ore 21:00

Genoa-Sampdoria

Giovedì 26 settembre

Ore 18:30

Monza- Brescia

Ore 21:00

Napoli-Palermo

Tabellone ottavi di finale Coppa Italia

Juventus-Cagliari/Cremonese

Fiorentina-Torino/Empoli

Bologna-Monza/Brescia

Atalanta-Cesena/Pisa

Milan-Sassuolo

Roma-Genoa/Sampdoria

Lazio-Napoli/Palermo

Inter-Udinese/Salernitana