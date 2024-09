Frosinone, mister Vivarini ‘a rapporto’ ma la società lo blinda

CalcioWeb

Il Frosinone è una delle delusioni più grandi del campionato di Serie B e anche il tecnico Vincenzo Vivarini è finito nel mirino per i risultati deludenti. La squadra occupa la penultima posizione (solo la Sampdoria ha fatto peggio) ed è già alta l’attesa in vista del big match della prossima giornata contro il Bari.

L’arrivo in panchina dell’ex Catanzaro non ha portato i frutti sperati e le critiche sono ormai all’ordine del giorno. Il tecnico è stato ‘a rapporto’ dalla società: il tecnico non rischia ma la dirigenza non è di certo contenta del rendimento e delle prestazioni della prima squadra.

Le parole di Angelozzi

Proprio Guido Angelozzi ha blindato mister Vivarini: “possiamo perdere anche 5 partite, 17 partite, ma noi partiamo e arriviamo. Tutti gli allenatori che verranno con Guido Angelozzi sono in una botte di ferro”, sono le parole del dirigente.