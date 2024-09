Juventus, la strategia per Conceicao: dal prestito ‘troppo alto’ alla clausola 2025

CalcioWeb

Alla fine, Jadon Sancho non è arrivato. Sarebbe stata la ciliegina sul mercato della Juventus che, in ogni caso, si è rinforzata sugli esterni con gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. L’operazione legata all’esterno portoghese ha fatto alzare qualche sopracciglio. In un momento in cui la Juventus sembrava faticare ad alzare le proprie offerte (era in ballo, oltre lo stesso Sancho, anche Koopmeiners), sono stati versati 7 milioni cash per Conceicao, per un prestito oneroso senza accordi sul riscatto.

Una cifra alta per un’operazione che impedisce ai bianconeri di essere sicuri di avere il calciatore a disposizione anche per la prossima stagione e per il futuro. In questo senso, la Juventus ha pronta una strategia per provare a blindare Sergio Conceicao.

Calciomercato Juventus: il piano per blindare Conceicao

Figlio d’arte di papà Sergio, allenatore del Porto, già nel giro della nazionale portoghese con la quale ha giocato Euro 2024, Francisco Conceicao ha fatto vedere qualche scintilla di talento nei pochi minuti avuti a disposizione contro la Roma nel posticipo di ieri. Qualche sgasata per dare brillantezza a una Juventus che ha avuto non poche difficoltà a far male ai giallorossi.

I primi segnali che, uniti alla stima di Thiago Motta verso il calciatore, rendono la formula del prestito secco poco allettante. La Juventus ha però un piano. L’intenzione è quella di far leva sulla volontà del calciatore di restare ancora a Torino e sfruttare la clausola da 30 milioni che Conceicao avrà nel proprio contratto a partire dal 2025.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, pagati i 7 milioni di questa stagione, la Juventus chiederà uno sconto sulla clausola offrendo circa 15 milioni più 2-3 di bonus. Una proposta complessiva che arriverebbe a 25 milioni di euro. Sulle intenzioni c’è ancora distanza, il Porto è convinto di poter monetizzare l’intera clausola da 30 milioni ma, in questo caso, il calciatore potrebbe fare un assist ai bianconeri fuori dal campo… in attesa di quelli sul rettangolo verde.