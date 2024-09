Mario Vuskovic squalificato per doping: la decisione dell’Amburgo non passa inosservata

CalcioWeb

Il calciatore Mario Vuskovic è stato squalificato per doping e la reazione dell’Amburgo non è passata inosservata. Il club tedesco continuerà la sua collaborazione con il difensore nonostante la squalifica per doping, come ha dichiarato lunedì il club di seconda divisione.

L’attuale contratto di Vuskovic, che scade a giugno 2025, è stato annullato di comune accordo e il calciatore 22enne riceverà un nuovo accordo nel 2026 una volta terminata la sua squalifica. “Sappiamo tutti che un ritorno al calcio professionistico dopo una squalifica di quattro anni non è una cosa scontata. Tuttavia, siamo convinti che Mario abbia le capacità e lo spirito combattivo per padroneggiare un ritorno”, ha affermato il direttore sportivo Stefan Kuntz.

I dettagli sulla squalifica

Vuskovic è risultato positivo al richiamo del sangue vietato Epo nel 2022 ed è stato inizialmente squalificato per due anni dalla Federazione calcistica tedesca (Dfb). Ha protestato la sua innocenza e si è rivolto al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) chiedendo l’annullamento della squalifica. Ma il tribunale svizzero ha invece accolto i ricorsi separati dell’organismo antidoping tedesco e dell’Agenzia mondiale antidoping che chiedevano una squalifica di quattro anni, e ha affermato che Vuskovic non era in grado di provare di non aver usato la sostanza intenzionalmente.

Finché non firmerà un nuovo contratto nel 2026, Vuskovic rimarrà impiegato presso l’Amburgo. Ma secondo il club, non può essere utilizzato in nessuna funzione presso il club né nel calcio dilettantistico a causa della squalifica. “Farò di tutto per tornare meglio che mai”, ha detto il difensore.