Polveriera Milan, retroscena Ibra-Fonseca: “tu chi hai allenato?”

Il derby potrebbe essere l’ultima chiamata per Paulo Fonseca, se il Milan non dovesse fare risultato, l’esonero potrebbe arrivare a stretto giro di posta. L’allenatore portoghese lo sa bene e sa anche che battere l’Inter non sarà impresa facile. Soprattutto, non sarà facile farlo nella situazione in cui sembra vertere l’ambiente rossonero.

“La Gazzetta dello Sport” ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca, non proprio idilliaco. “Tu chi hai allenato?“, avrebbe chiesto Ibrahimovic a Fonseca denotando già una certa freddezza. Nelle settimane successive, complici i risultati al di sotto delle aspettative, il rapporto sarebbe deteriorato: la ‘Rosea’ parla di incontro di Ibrahimovic con la squadra senza che Fonseca fosse presente e di una sgridata allo stesso allenatore quando aveva parlato di “mercato chiuso”. Ora i rumor dell’incontro con Terzic che avvicinano, sempre più, l’esonero.