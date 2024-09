Serie B, gli squalificati della 6ª giornata: provvedimenti contro Bari, Catanzaro, Cosenza e Juve Stabia

CalcioWeb

E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati dopo la 6ª giornata del campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 24 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava lo stordimento di un vigile del fuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)

IEMMELLO Pietro (Catanzaro): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MONTAGNOLO Renato (Cosenza): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

MUSSO Roberto (Cittadella): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

PETRAZZUOLO Amedeo (Juve Stabia): per avere, al 27° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un calciatore avversario.

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIUNTOLI Claudio (Cosenza): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.