Serie B ‘spaccata’, Abodi: “se non c’è unità va preso tempo per ricrearla”

CalcioWeb

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione della Giornata dello sport italiano nel mondo, ha commentato la situazione in Lega Serie B che ieri ha visto un’Assemblea spaccata e una fumata nera per l’elezione del nuovo presidente.

“Assemblea Lega B? Quando si perde un po’ la sensibilità degli stati d’animo di un’assemblea si consolidano le spaccature mentre il calcio in generale, tanto più una Lega che pesa il 5%, deve lavorare per l’unità. E quando questa unità non c’è, bisogna prendersi il tempo per ricrearla”, sono le parole di Abodi.