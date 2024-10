Frosinone, infortunio per Tsadjout: l’esito dell’intervento chirurgico

CalcioWeb

Il Frosinone è in campo per preparare la partita del campionato di Serie B contro la Carrarese con la necessità di conquistare i tre punti per la classifica. Il gruppo non potrà contare sulle prestazioni di Frank Tsadjout, reduce da un infortunio.

“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Frank Tsadjout è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroscopia per il trattamento della lesione meniscale esterna del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”, si legge sul sito del club.